POL-NB: Nachmeldung zum Verdacht der Brandstiftung in Stralsund

Stralsund (ots) -



Wie bereits berichtet kam es heute zu einem Brand eines Balkons in Stralsund, siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5879572.



Nach Abschluss der Spurensuche und -sicherung am Brandort durch die Kriminalpolizei kann ergänzt werden, dass es derzeit keine Hinweise auf einen Brandsatz gibt. Laut gegenwärtigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass eine brennende Zigarette brandursächlich war. Wie diese auf den Balkon gelangte ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt.



Im Auftrag



Mathias Müller



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell