POL-NB: Verkehrsunfall in Eggesin mit zwei leichtverletzten Personen

Am 04.10.2024 um 14:15 Uhr kam es in Eggesin zu einem Verkehrsunfall

mit zwei leichtverletzten Personen.



Ein Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Seat die Ueckermünder Straße

aus Richtung Hoppenwalde kommend und wollte nach links in den

Goetheweg abbiegen. Eine im Folgeverkehr befindliche Fahrzeugführerin

eines Pkw Mercedes-Benz bemerkte dies zu spät und fuhr auf den

stehenden Pkw Seat auf.



Durch den Unfall wurden der 36-jährige Fahrzeugführer des

vorausfahrenden Fahrzeuges und der 16-jährige Beifahrer des

auffahrenden Fahrzeuges leicht verletzt. Sie wurden durch den

Rettungsdienst in die Krankenhäuser nach Ueckermünde und Pasewalk

gebracht.



Durch den Zusammenstoß war der Pkw Mercedes nicht mehr fahrbereit. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 25.000,- EUR.

Zur Unfallaufnahme musste die Ueckermünder Straße in Eggesin für etwa

eine Stunde voll gesperrt werden.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg





