POL-NB: Einbruch in eine ASB Tagesstätte

Am 02.10.2024 kam es zu einem Polizeieinsatz in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg, bei dem zuvor ein Einbruchsdiebstahl in eine Tagesstätte des Arbeiter-Samariter-Bundes gemeldet wurde.



Eine Mitarbeiterin stellte gegen 07:00 Uhr fest, dass mehrere Büroräume durchwühlt wurden und auch Türen beschädigten wurden. Bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude über ein aufgehebeltes Fenster. Es wurden weiterhin sieben Türen, die in Büroräume führen, im Inneren beschädigt und gewaltsam geöffnet.



Ein dadurch verursachter Schaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob und was entwendet wurde.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, die in der Nacht vom 01.10.2024 auf den 02.10.2024 in der Sponholzer Straße in Neubrandenburg etwas beobachten konnten. Bei Hinweisen melden Sie sich im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der 0395-5582-5224 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



