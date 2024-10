POL-HRO: Abschlussmeldung zum Polizeieinsatz in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots) -



Nachdem es am heutigen Vormittag zu einem Polizeieinsatz in der Warnowallee im Rostocker Stadtteil Lütten-Klein gekommen ist, konnten die Absperrmaßnahmen im betreffenden Bereich wieder aufgehoben werden.



Gegen 08:30 Uhr wurden die Beamten über einen unbekannten Gegenstand in einer dortigen Bankfiliale informiert. Nach eingehender Prüfung konnte die vorgefundene Holzkiste durch den Munitionsbergungsdienst als ungefährlich eingestuft werden. Die Absperrmaßnahme wurden gegen 12:45 Uhr wieder aufgehoben.



