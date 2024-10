POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach begangener Unfallflucht

Wismar (ots) -



Am zurückliegenden Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht, bei dem eine Person verletzt wurde.



Gegen 07:15 Uhr befuhr die 38-jährige Radfahrerin, die mit einem Kinderfahrradanhänger und ihren beiden darin befindlichen Kindern unterwegs war, den Radweg in der Schweriner Straße in Wismar. Auf Höhe der Einmündung Schillerring fuhr ein silber-grauer PKW von der Schweriner Straße kommend in die Einmündung ein und übersah offenbar die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Nur durch eine eingeleitete Gefahrenbremsung konnte die Radfahrerin einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern.

Sie stürzte durch das Bremsmanöver jedoch zu Boden und verletzte sich. Der Fahrer des silber-grauen Wagens fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die verletzte Frau wurde zur medizinischen Versorgung durch den eingesetzten Rettungswagen ins Krankenhaus nach Wismar gebracht.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum beteiligten Unfallfahrzeug geben können, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



