POL-HRO: Ergänzungsmeldung zum Einsatz in Rostock Lütten Klein

Rostock (ots) -



Nach bisherigen Informationen wurde ein unbekannter Gegenstand im Bereich des Boulevards in Rostock Lütten Klein aufgefunden.



Zur Überprüfung wurde der Munitionsbergungsdienst durch die eingesetzten Polizeikräfte angefordert.

Bei den in der zuvor veröffentlichten Pressemitteilung genannten Absperrungen handelt es sich um reine Vorsichtsmaßnahmen.



Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5879033



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Wismar

Franzisca Ertel

Telefon: 0381/49163042

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell