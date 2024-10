POL-HST: Einbruch in leerstehendes Gebäude - Diebe haben es auf Kupferrohre abgesehen

Papenhagen (ots) -



Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2024, wurde die Polizei gegen 10:40 Uhr in die Gemeinde Papenhagen gerufen. Hier wurde offenbar in ein leerstehendes Gebäude in Hoikenhagen eingebrochen.



Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 26. September 2024, 16 Uhr bis zum 3. Oktober 2024, 8 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Aus diesem entwendeten sie etwa 100 Meter Kupferrohre. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt, der Stehlschaden liegt bei etwa 1.500 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Grimmen unter 038326 570, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell