POL-NB: Überholmanöver endet im Straßengraben

Am 03.10.2024 gegen 22:20 Uhr kam es auf der B194 im Zusammenhang mit

einem Überholvorgang zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Eine 51-jährige Fahrzeugführerin eines BMW beabsichtigte zwischen den

Ortschaften Kittendorf und Jürgenstorf an einem Pkw VW eines

41-jährigen Fahrzeugführers vorbeizufahren. Während des

Überholmanövers beachtete der Fahrer des Pkw VW den nachfolgenden

Verkehr nicht, als er beabsichtigte in einen Feldweg abzubiegen. Nach

bisherigem Kenntnisstand befanden sich beide Fahrzeuge auf gleicher

Höhe, als es zur Kollision kam. Die Fahrzeugführerin des BMW kam

linksseitig von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen.

Durch den Unfall waren beide Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten

geborgen werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten

war die Bundesstraße für zwei Stunden nur einseitig befahrbar. Der

Gesamtschaden durch den Unfall beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt, sind deutsche

Staatsbürger und stammen aus der Region.



