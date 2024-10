POL-HRO: Wohnungsbrand in Rostock Toitenwinkel

Rostock (ots) -



Am 03.10.2024 wurde gegen 22:00 Uhr über den Notruf des

Brandschutzrettungsamtes ein Wohnungsbrand in der 5. Etage eines

Mehrfamilienhauses in der Martin-Luther-King-Allee im Rostocker

Stadtteil Toitenwinkel gemeldet.



Vor Ort wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten eine starke

Rauchentwicklung aus einem Fenster des Dachgeschosses wahrgenommen.

Einige Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich zu diesem

Zeitpunkt bereits selbständig aus dem Haus begeben.



Die Berufsfeuerwehr Rostock konnte den Brand innerhalb weniger

Minuten löschen. Daher war eine vollständige Räumung des Hauses nicht

notwendig.



Nach derzeitigen Erkenntnissen sei das Feuer im Wohnzimmer eines

37-jährigen ukrainischen Mieters ausgebrochen. Der Wohnungsnehmer,

welcher sich selbständig aus der Wohnung begeben hatte, wurde bei dem

Brand verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus

verbracht werden. Bei ihm besteht der Verdacht einer schweren

Rauchgasintoxikation. Ein freiwilliger Atemalkohltest ergab bei ihm

einen Wert von 2,67 Promille.



Die brandbetroffene Wohnung war nicht mehr bewohnbar und wurde durch

die Polizei beschlagnahmt. Die übrigen Mieter konnten nach Abschluss

der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Eine konkrete

Schadenshöhe kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannt werden.



Durch die Polizei wird ein Strafverfahren wegen Brandstiftung

eingeleitet. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der

kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Im Laufe des Tages wird durch die

Staatsanwaltschaft über den Einsatz eines Brandursachenermittlers

entschieden werden.



Marcus Rode

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell