POL-HRO: Zeugenaufruf nach Raubstraftat in Schwerin

Schwerin (ots) -



In den heutigen Morgenstunden soll es gegen 05:15 Uhr im Bereich der Hamburger Straße in Schwerin zu einer Raubstraftat gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein 33-jähriger Deutscher laut eigener Aussage auf dem Heimweg, als ihm im Bereich des Patch-Work-Centers auf Höhe der Shell-Tankstelle ein bisher unbekannter Mann entgegenkam und tätlich angriff. Im Anschluss soll der Unbekannte die mitgeführte Tasche des 33-Jährigen an sich genommen haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein.



In unmittelbarer Nähe zum Geschehen sollen sich laut Geschädigten Personen aufgehalten und den Vorfall beobachtet haben. Weiterhin sollen zu der Zeit mehrere Fahrzeuge am Tatort vorbeigefahren sein.

Daher bittet die Polizei die Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich der Hamburger Straße aufgehalten haben und etwaige Beobachtungen zu dem Sachverhalt machen können, sich bei der Polizei Schwerin unter 0385 5180-2224 zu melden. Hinweise nehmen auch die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Die Kriminalpolizei Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Güstrow

Diana Schmicker

Telefon: Telefon: 03843/266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell