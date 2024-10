POL-NB: Ergänzung zur Pressemitteilung POL-NB: Brände in Bergen auf Rügen

Bergen (ots) -



Am 03.10.2024 um 05:10 Uhr berichtete das Polizeipräsidium

Neubrandenburg über einen männlichen deutschen Tatverdächtigen, der

dringend der schweren Brandstiftung in Bergen auf Rügen verdächtig

ist:

Am Nachmittag des 03.10.2024 wurde der 37-Jährige einem Richter am

Amtsgericht Stralsund vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der

Stralsunder Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Der 37-Jährige wurde nunmehr an die Justizvollzugsanstalt Stralsund

überstellt.



Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern in dem Fall weiter an.



