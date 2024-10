POL-NB: Zwei Personen durch Schüsse aus Schreckschußwaffe in Neubrandenburg verletzt.

Neubrandenburg (ots) -



Am 03.10.2024 um 01:24 Uhr kam es im Bereich der Löwenvilla,

Friedrich-Engels-Ring 55 in Neubrandenburg zu einer

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kamen dabei eine

Schreckschusspistole sowie ein Messer durch unbekannte Täter zum

Einsatz.

Ein Beteiligter erlitt dabei oberflächliche Verletzungen in Folge der

Schussabgabe durch die Schreckschusswaffe. Ein weiterer Beteiligter

erlitt ebenfalls oberflächliche Schussverletzungen sowie eine

Stichverletzung in den Unterarm.

Durch den Kriminaldauerdienst wurden noch in der Nacht Spuren am

Tatort gesichert.



Bei den Geschädigten handelt es sich um russische Staatsbürger im

Alter von 24 und 25 Jahren. Die Verletzten wurden durch den

Rettungsdienst in das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg

verbracht.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neubrandenburg zu den Tätern

dauern gegenwärtig noch an.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell