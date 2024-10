POL-NB: Gefährliche Fahrt eines Fahrzeugführers auf der B 109 endet mit mehreren Anzeigen

Greifswald (ots) -



Am 03.10.2024 gegen 01:45 alarmierten Zeugen die Polizei, dass ein

weißer Transporter mit stark überhöhter Geschwindigkeit und ohne

eingeschaltete Fahrzeugbeleuchtung mehrere Fahrzeuge in Wolgast

überholte. Das Fahrzeug fuhr mit Geschwindigkeiten von bis zu 180km/h

über die B111 und B109 in Richtung Greifswald und geriet dabei

mehrfach in den Gegenverkehr. Den Beamten des PHR Greifswald gelang

es das Fahrzeug auf der B109 kurz vor Greifswald anzuhalten.



In dem weißen Transporter der Marke Volkswagen befanden sich ein

24-jähriger deutscher Fahrzeugführer und seine 21-jährige deutsche

Beifahrerin. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich

heraus, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln und hatte einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille.

Den Transporter nutzte er ohne die Erlaubnis des Fahrzeughalters.



Bei dem 24-jährigen Deutschen wurde eine Blutprobenentnahme im

Universitätsklinikum Greifswald durchgeführt. Die B109 wurde für etwa

30 Minuten voll gesperrt.



Gegen den Fahrzeugführer wurden Ermittlungsverfahren wegen des

Verdachts des illegalen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des

Straßenverkehrs, der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne

Fahrerlaubnis sowie des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs

eingeleitet.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell