POL-HRO: Verkehrseinschränkungen aufgrund von Autokorsos im Bereich Bad Doberan und Nordwestmecklenburg

Für den heutigen Donnerstag wurde im Bereich Bad Doberan eine Versammlung angemeldet. Diese beginnt ab 10:15 Uhr an der Galopprennbahn und führt in Form eines Autokorsos über die B105 zum Bürgerpark Wismar.



Ebenfalls ab 10:15 Uhr wurde ein Autokorso angemeldet, der zunächst von Selmsdorf nach Wismar und anschließend nach Lübeck führen soll. Autofahrer werden gebeten, sich auf kurzzeitige Verkehrseinschränkungen einzustellen.



