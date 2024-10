POL-NB: Brände in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am 02.10.2024 gegen 15:15 Uhr und 18:30 Uhr kam es in Bergen auf

Rügen zu zwei Bränden.

Der erste Brand wurde Am Mühlenheck gemeldet. Hier wurde ein

Doppelhaus stark beschädigt, sodass nach ersten Schätzungen ein

Schaden von ca. 350.000 Euro entstanden ist. Personen wurden

glücklicherweise nicht verletzt.

Der zweite Brand ereignete sich im Camper Weg. Dort geriet ein

Carport In Brand. Hier gelang es einem Zeugen durch schnelles Handeln

und dem zügigen Eingreifen der Feuerwehr den Brand schnell zu löschen

und somit ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern.

Auch hier wurde niemand verletzt.

Im Rahmen der durchgeführten Sofortmaßnahmen konnte eine männliche

deutsche Person als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen

werden. Sie wird am 03.10.2024 dem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen wegen schwerer

Brandstiftung.



