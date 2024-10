POL-NB: Einsatz der Tiernot-Rettung nach Unfall

Neubrandenburg / A20 (ots) -



Am späten Vormittag hat ein 53-jähriger Autofahrer auf der A20 kurz vor der Ausfahrt Neubrandenburg Ost in Fahrtrichtung Lübeck nach dem Überholen scheinbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Er und die gleichaltrige Mit-Insassin rutschten in die Leitplanke und überschlugen sich auf der Fläche neben der Autobahn mehrfach.

Beide kamen schwerverletzt ins Krankenhaus.



Mit im Auto war auch ein Hund. Für seine Versorgung kam die Tierrettung Vorpommern-Greifswald mit einer Art eigenem Rettungsnotwagen zum Unfallort und untersuchte das Tier noch an der Unfallstelle. Das Tier blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Anschließend wurde es von den Tierrettern vorübergehend in Obhut genommen.



Der Seitenstreifen war während der polizeilichen Maßnahmen und der Bergung gesperrt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.



Die Insassen sind Deutsche.



