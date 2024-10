POL-HST: 1. Nachmeldung: 15-Jähriger in Zingst nach medizinischem Notfall verstorben

Zingst (ots) -



Wie bereits am Montag, dem 30. September 2024 berichtet, wurde die Polizei am Samstag, dem 28. September 2024, zu einem medizinischen Notfall bei einem 15-jährigen Deutschen gerufen.



Der Jugendliche wurde noch vor Ort durch die Rettungskräfte versucht zu reanimieren, in der weiteren Folge konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden.



Siehe Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/5875671.



Die Obduktion des Leichnams durch die Rechtsmedizin Greifswald ist nun abgeschlossen. Ein natürlicher Tod wird ausgeschlossen. Es liegen keine Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung vor, jedoch besteht der Verdacht einer Intoxikation des Jugendlichen, die offenbar todesursächlich war.



Ein toxikologisches Gutachten steht noch aus.



Bei Vorliegen neuer Informationen wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Juliane Boutalha

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell