POL-NB: Jeden Tag eine gute Tat: Mann mit großem Herz hilft Obdachlosem

Dem Polizeirevier Neustrelitz wurde am 01.10.2024 gegen 06:45 Uhr eine männliche Person an einer Bushaltestelle in Wendfeld in der Nähe von Neustrelitz gemeldet, die möglicherweise Hilfe benötigen könnte. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 39-jährigen deutschen Mann handelt, der ohne festen Wohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs ist. Ein vorbeifahrender Passant wurde auf die Situation aufmerksam und bot sofort seine Hilfe an. Der 53-jährige Mann aus der Region brachte den Obdachlosen ganz selbstverständlich nach Neustrelitz und unterstütze ihn darüber hinaus noch mit 20 Euro Bargeld. Er hätte etwas Mitleid mit dem Mann gehabt und wolle einfach nur was Gutes tun, schilderte er der Polizei im Nachgang. Solche Aktionen erleben Kollegen im täglichen Dienst nicht häufig und waren durch diese Tat sehr gerührt.

Der 39-Jährige kam wohlbehalten in Neustrelitz an und konnte sich bestimmt noch etwas Hilfreiches von dem gespendeten Geld kaufen.



