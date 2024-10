POL-NB: 51-Jähriger Störer beschäftigt die Malchiner Polizei

Malchin (ots) -



Am 30.09.2024 gegen 13:30 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz auf einem Parkplatz in der Achterstraße in Malchin. Dort soll eine Person Passanten lautstark beschimpfen und Unruhe verbreiten. Die Kollegen konnten vor Ort den 51-jährigen polizeibekannten deutschen Mann feststellen. Er schien augenscheinlich stark alkoholisiert und machte immer wieder widersprüchliche und wirre Angaben. Er erhielt ein Platzverweis. Diesem kam der 51-Jährige nicht nach. Ganz im Gegenteil: er reagierte zunehmend aggressiver auf die Weisungen der Beamten. Aus diesem Grund wurde der Mann bis 20:00 Uhr in das Gewahrsam des Malchiner Polizeireviers verbracht und im Anschluss entlassen. Während der Zeit der Gewahrsamnahme wurde ein diensthabender Kollege von dem Beschuldigten als "Stück Scheiße" beleidigt und weiterhin bedroht.



Die Kollegen der Nachtschicht erhielten dann gegen 02:30 Uhr den Einsatz, dass eine männliche Person vor einem Haus laut umherschreien soll. Vor Ort mussten die Beamten feststellen, dass es sich wieder um den 51-jährigen Mann vom Vortag handelt. Der mehrfachen Aufforderung, den Hinterhof zu verlassen, kam er nicht nach. Zur Durchsetzung des erneut erteilten Platzverweises wurde er bis zum Morgen des 01.10.2024 in Gewahrsam genommen.



Gegen den 51-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt, unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung.



