POL-HRO: Zwei Sattelzugmaschinen in Bentwisch gestohlen- ein Beschuldigter gefasst und in U-Haft

Am Sonntagmorgen, dem 29.09.2024, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei gegen 00:50 Uhr Kenntnis von einer möglichen Trunkenheitsfahrt bei Mönchhagen (Landkreis Rostock). Laut Hinweisgeber fuhr eine Sattelzugmaschine in Schlangenlinien auf der B105 in Fahrtrichtung BAB19. Der LKW konnte schließlich durch Polizeibeamte auf der BAB19 in Fahrtrichtung Berlin festgestellt und über die Abfahrt Kessin auf der L39 herausgezogen und gestoppt werden. Als der Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, fuhr er mit seinem LKW jedoch wieder an, umfuhr die Einsatzfahrzeuge und flüchtete zunächst auf der L39 in Fahrtrichtung Waldeck. Auf Höhe der Autobahnbrücke der BAB20 zwischen Waldeck und Dummerstorf konnte der LKW schließlich durch mehrere Einsatzwagen der Polizei gestoppt und der Fahrzeugführer festgenommen werden. Als Fahrzeugführer konnte ein 24-jähriger Pole festgestellt werden, der zudem laut durchgeführtem Drogentest unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.



Im weiteren Verlauf der Maßnahmen wurde bekannt, dass die Sattelzugmaschine samt einer weiteren Zugmaschine offenbar kurz zuvor aus einer gewerblichen Lagerhalle in Bentwisch gestohlen wurde. Der Wert einer jeden Sattelzugmaschine wird auf etwa 110.000EUR geschätzt. Von dem zweiten Fahrzeug und Fahrzeugführer fehlt bislang jede Spur. Gegen den 24-jährigen polnischen Beschuldigten wurde am gestrigen Nachmittag Haftbefehl vom Amtsgericht Rostock erlassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Rostock führt nun die weiteren Ermittlungen. Es gilt die Unschuldsvermutung.



