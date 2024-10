POL-NB: Richtiger Blick und richtiger Riecher

Waren (Müritz) (ots) -



Slalom auf dem Drahtesel - das kam den Warener Beamten gestern am späten Abend bei der Streifenfahrt komisch vor. Sie hielten den Radfahrer in der Mozartstraße an. Dabei hatten sie quasi den richtigen Riecher: Er pustete 2,7 Promille.



Der 42-Jährige war zunächst etwas aufgeregt, konnte aber von den Einsatzkräften beruhigt werden. Er verhielt sich bei den weiteren Maßnahmen dann ruhig und kooperativ und ließ sich zur Blutprobenentnahme ins Klinikum bringen. Das Rad musste er anschließend nach Hause schieben.



Wegen der Trunkenheitsfahrt wird er Post von der Kripo bekommen.



Der Radler ist Deutscher.



