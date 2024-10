POL-NB: Verkehrsunfall auf der L25

Röbel (ots) -



Am 30.09.2024 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L25 zwischen Schwarz und Mirow. Hierbei fuhr ein 33-jähriger deutscher Traktorfahrer die L25 aus Schwarz kommend in Richtung Mirow und hinter ihm ein Linienbus. In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 28-jähriger polnischer LKW-Fahrer aus Mirow kommend in Richtung Schwarz. Als sich der Traktor und der LKW auf gleicher Höhe befanden, kollidierten sie seitlich miteinander. In der weiteren Folge löste sich vom Auflieger des Traktors ein Teil und wurde nach hinten in den fließenden Verkehr geschleudert und kollidierte mit dem dahinter fahrenden Bus. Dadurch wurde der 58-jährige deutsche Busfahrer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Weiterfahrt des Linienbusses wurde geregelt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro. Die Fahrzeuge waren alle weiterhin fahrbereit.



