POL-NB: Dieb setzt auf Trennkost

Am Montagmittag hat ein 46-Jähriger den Begriff Trennkost in einem Einkaufsmarkt in der Strelitzer Straße recht wörtlich genommen: Den einen Teil seines Einkaufs legte er ordentlich in den Einkaufswagen, den überwiegenden anderen Teil hatte er zuvor seelenruhig aus den Regalen in eine Reisetasche, Bauchtasche und in seine Jackentaschen wandern lassen.



Das Ganze unter dem wachsamen Auge des Ladendetektivs und der dazu geholten Polizei, die den Mann über die Überwachungskamera beobachten konnten. An der Kasse stellten die Beamten ihn. Nach einer Durchsuchung wurden Waren im Wert von etwa 250 Euro wieder an den Laden zurückgegeben. Die Ware, die der Mann an der Kasse tatsächlich bezahlt hatte, durfte er natürlich behalten. Nach den polizeilichen Maßnahmen konnte er wieder gehen.



Die Ermittlungen wegen des Vorwurfs des Ladendiebstahls führt die Kripo nun.



Der Dieb hat die deutsche Staatsangehörigkeit.



