POL-NB: Einbrüche in mehrere Kellerabteile

Am Morgen des 28.09.2024 wurden der Malchiner Polizei zwei Kellereinbrüche in der Puschkinstraße in Malchin gemeldet. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und begaben sich in den Kellerbereich. Ein Vorhängeschloss an den Kellertüren wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes gewaltsam aufgebrochen, sodass die Täter in die Kellerbereiche gelangten. Es wurde aus beiden Kellern nichts entwendet. Eine Zeugin teilte der Polizei mit, dass sie am Abend des 27.09.2024 ein Geräusch aus dem Keller gehört habe. Kurz danach konnte sie eine dunkel gekleidete Person aus dem Aufgang in Richtung der Mühlenstraße fliehen sehen.



Einen Tag später, am Vormittag des 29.09.2024 wurden den Beamten des Malchiner Polizeireviers wiederholt zwei Einbrüche in Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Puschkinstraße in Malchin gemeldet. Wieder verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gebäude und beschädigten das Vorhängeschloss zweier Kellerabteile. Auch in diesem Zusammenhang gab es keinen Stehlschaden. Auch der hier angegebene Tatzeitraum beschränkt sich vom 27.09.2024 bis zum Tag der Feststellung am 29.09.2024.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Bewohner oder Passanten in und aus Malchin, die in den Abend- oder Nachtstunden des vergangenen Wochenendes in der Puschkinstraße Hinweise zum oben genannten Tatgeschehen und dem Tatzeitraum machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Malchin unter der 03994-2310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.



