POL-HST: Einbruch in Gartenlauben in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Der Polizei in Bergen wurden am Montag, dem 30. September 2024, gleich drei Einbrüche in Gartenlauben in der Kleingartenanlage Haselgrund in der Stralsunder Chausee gemeldet.



Am Sonntag, dem 29. September 2024, gegen 16:20 Uhr verschafften sich offenbar unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einer Gartenlaube und entwendeten ein Messer.



In der Zeit vom 27. September 2024, 14:30 Uhr bis 30. September, 10:30 Uhr, verschafften unbekannte Tatverdächtige Zugang zu einer Laube über das Fenster. Die Laube wurde anschließend durchsucht. Gestohlen wurde aber nichts.



In der Zeit vom 29. September 2024, 15 Uhr bis zum 30. September 2024, 10:30 Uhr, hebelten ebenfalls unbekannte Tatverdächtige Fenster auf und drangen in eine Gartenlaube. Aus dem Innenraum wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts entwendet. Es entstand aber Sachschaden am Fenster.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz. Die Polizei hat Anzeigen wegen Diebstahls, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung aufgenommen.



Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder aber auffällige Personen in dem Bereich der Kleingartenanlage Haselgrund in dem Zeitraum festgestellt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Bergen unter 03838/8100, die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle.



Hinweise und Tipps zum Thema Einbruchschutz gibt es unter: www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.



