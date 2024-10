POL-HST: 52-Jährige schwer verletzt nach Unfall auf Fußgängerüberweg

Sellin (ots) -



Am Montag, dem 30. September 2024, ereignete sich gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreisverkehr der Bundesstraße 196 und der Ostbahnstraße in Sellin.



Ein 55-jähriger Deutscher aus Thüringen befuhr mit seinem Opel den Kreisverkehr und bog aus diesem Richtung Baabe ab. Hier übersah er einer 52-jährige Deutsche aus Sellin, welche den gekennzeichneten Fußgängerüberweg überqueren wollte und kollidierte mit ihr.



Die 52-Jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und mittels Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden in 1.000 Höhe von Euro.



Gegen den Unfallverursacher wurde Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.



