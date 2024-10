POL-NB: Raub am Ihlenpool: Polizei sucht Zeugen

Neubrandenburg (ots) -



Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:45 Uhr soll ein 36-Jähriger von zwei teils vermummten Männern ausgeraubt worden sein.

Der Mann war nach eigener Aussage am Ihlenpool in Neubrandenburg unterwegs, als die Verdächtigen ihn von hinten überrumpelten und bedrohten. Sie raubten Wertgegenstände mit einer Schadenshöhe von etwa 600 Euro und sprühten ihm vermutlich Reizgas ins Gesicht, wodurch der Mann verletzt wurde.



Die beiden Männer sollen nach der Tat in Richtung der Garagenkomplexe in der Hufelandstraße geflohen sein.



Das Opfer beschreibt die beiden wie folgt:



Täter 1: etwa 1,85 Meter groß, dunkler Schal vor Mund und Nase, dunkle Augen, schwarz gekleidet. Er habe arabisch gesprochen.



Täter 2: circa 1,75 Meter groß, trug eine Sturmhaube und soll auch arabisch gesprochen haben.



Sachdienliche Hinweise zu den beschriebenen Männern oder zur Tat selbst können an die Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 5582 5224 gerichtet werden.



Das 36-jährige Opfer ist Deutscher.



