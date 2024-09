LWSPA M-V: Junge SUP-Borderin von Ostsee bei Wustrow gerettet

Waldeck (ots) -



Am heutigen Tag (30.09.2024) wurde gegen 12.30 Uhr eine 13-jährige Wassersportlerin aus Thüringen durch Kräfte der Feuerwehr

aus der Ostsee gerettet.

Das Mädchen war vor Wustrow (Fischland) mit dem SUP-Bord unterwegs gewesen. Bei ablandigem Wind trieb das Bord mit dem Mädchen immer weiter auf die offene See. Das Mädchen konnte nicht mehr aus eigener Kraft an Land gelangen. Ihr Vater versuchte noch hinterher zu schwimmen, musste aber vermutlich aufgrund der kalten Wassertemperaturen aufgeben. Aufgrund des eingegangenen Notrufes bei der Rettungsleitstelle wurden die Feuerwehren Wustrow und Ahrenshoop alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren begaben sich mit einem Einsatzboot auf die Ostsee und konnten die junge Sportlerin aus dem ca. 16 Grad kalten Wasser retten. Das Mädchen kam mit dem Verdacht einer leichten Unterkühlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Die ebenfalls eingesetzten Polizeibeamten der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund (WSPI) und des Polizeireviers (PR) Ribnitz-Damgarten nahmen vor Ort den Sachverhalt und die Personalien der betroffenen Personen auf.



