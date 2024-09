POL-NB: Hotelsuche oder doch Ausspähen?

Röbel (ots) -



Am Sonnabendvormittag stand zunächst in Melz und wenig später in Bollewick ein unbekannter Mann in Einfamilienhäusern. Als er durch Bewohner entdeckt wurde, sagte er in gebrochenem Deutsch, dass er ein Hotel beziehungsweise eine Pension suche. Dann ging er jeweils eilig wieder zurück zu seinem Auto - es soll ein schwarzer VW mit mutmaßlich polnischem Kennzeichen



Durch Erfahrungen und Fälle in der Vergangenheit geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dieser Aktion um das Ausspähen von Häusern handeln könnte. Es gab bereits in den Vorjahren im Bereich Gotthun und Priborn mehrere ähnliche Begegnungen zwischen Hausbewohnern und Fremden, die angeblich ein Hotel suchten.



In allen Fällen aus den vergangenen Jahren sprachen die Unbekannten gebrochen Deutsch und nutzten offene Türen oder Garagen, um plötzlich in den Häusern zu stehen oder kundschafteten die Grundstücke aus.



Die Unbekannten könnten mit der Aktion möglicherweise schauen, welche Häuser sich für Einbrüche eignen.



Daher bittet die Polizei, dass bei solchen ominösen Unbekannten immer sofort die 110 gewählt werden sollte. Und auch in den Gebieten, die etwas abgeschieden liegen, sollten Bewohner darauf achten, Eingangstüren nicht offen stehen zu lassen, wenn sie sich zum Beispiel im Garten hinterm Haus befinden.



