POL-HRO: Kupferkabeltrommeln aus Gewerbegebiet gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Firma im Gewerbegebiet Valluhn wurden am Wochenende mehrere Kabeltrommeln mit Kupferkabel entwendet. Nach ersten Erkenntnissen brachen unbekannte Täter zunächst ein Tor zum Firmengelände auf, wo sie in der Folge die mit Kupferkabel bestückten Trommeln verluden und abtransportierten. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt nun im besonders schweren Fall des Diebstahls. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell