POL-HRO: Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit - Hinweise der Polizei, Erreichbarkeiten der Pressestelle

Schwerin (ots) -



Vom 02. bis zum 04. Oktober 2024 wird die Landeshauptstadt Schwerin unter dem Motto "VEREINT SEGEL SETZEN" Austragungsort der Feierlichkeiten zum diesjährigen Tag der Deutschen Einheit sein. Neben einem vielfältigen kulturellen Programm präsentieren sich zahlreiche Institutionen und Unternehmen.



Auch die Landespolizei M-V wird sich neben anderen Sicherheitsorganisationen auf der Blaulichtmeile am Stadthafen präsentieren. Hier erhalten Interessierte unter anderem Informationen zum Einbruch- und Eigentumsschutz. Auch Einstellungsberater stehen vor Ort für Fragen rund um den Einstieg in den Polizeiberuf zur Verfügung. Dazu können Streifenwagen, Polizeimotorräder und -fahrräder, das Schlauchboot der Wasserschutzpolizei, die Schutzausrüstung und vieles mehr bestaunt, angefasst und anprobiert werden. Alles Weitere rund um die Blaulichtmeile ist auf der Webseite https://tag-der-deutsche-einheit.de/eventbereiche/blaulichtmeile/ zu finden.



Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind Polizistinnen und Polizisten für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger ansprechbar. Während der Zeiten des Bürgerfestes ist zudem die Polizeistation Schwerin-Mitte in der Schlossstraße geöffnet.

An den Festtagen bietet die Polizei darüber hinaus ein Bürgertelefon für polizeiliche Angelegenheiten unter der Rufnummer 0800 7239613 an. Das Bürgertelefon ist zu folgenden Zeiten erreichbar: am 02. Oktober von 10:00 bis 02:00 Uhr, am 03. Oktober von 08:00 bis 01:00 Uhr und am 04. Oktober von 10:00 bis 01:00 Uhr.



.



Beschränkungen im Straßen-, Luft- und Wasserverkehr



Für den Zeitraum der Feierlichkeiten besteht eine Flugbeschränkung über der Stadt Schwerin. Diese gilt vom 02. bis zum 04. Oktober 2024 und umfasst drei nautische Seemeilen rund um das Schweriner Schloss. Drohnen dürfen innerhalb dieses Beschränkungsgebietes nicht aufsteigen. Das Auftauchen jeglicher Flugmodelle sowie sogenannter unbemannter Luftfahrtsysteme löst sofortige polizeiliche Maßnahmen aus. Konkrete Informationen zu den täglichen temporären Beschränkungen finden sich auf dem AIS-Portal der Deutschen Luftsicherung.



Ebenfalls sind die Wasserflächen des Burgsees sowie um die Schlossinsel herum, jeweils circa 30 Meter ab dem Ufer beginnend, vom 30. September bis zum 06. Oktober 2024 gesperrt. Anhand gesetzter Markierungen ist dieser Bereich deutlich erkennbar. Der Aufenthalt innerhalb der gesperrten Flächen ist untersagt und wird von der Polizei durchgehend kontrolliert.



Verkehrseinschränkungen sowie Hinweise zur An- und Abreise zum und vom Veranstaltungsort können auf der Webseite des Veranstalters www.tag-der-deutsche-einheit.de eingesehen werden.



.



Erreichbarkeiten der Polizeipressestelle



Für die Feierlichkeiten in Schwerin richtet die Polizei eine zentrale Pressestelle ein, die unter den Rufnummern 038208 888-2802 sowie -2804 vom 02. bis 04. Oktober 2024 ab 10:00 Uhr (am 03. Oktober ab 08:00 Uhr) erreichbar ist. Zusätzlich befinden sich Pressesprecherinnen und -sprecher im Umfeld des Bürgerfestes. Eine Vermittlung erfolgt über die genannten Telefonnummern.



Die Polizei informiert darüberhinaus über ihre bestehenden Kanäle in den sozialen Netzwerken.



https://www.facebook.com/polizeimv



https://www.instagram.com/polizeimv



https://x.com/polizei_mv



Die Polizei MV freut sich auf ein friedliches Bürgerfest.



Rückfragen bitte an:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Außenstelle Wismar

Jessica Lerke

Telefon: 03841/203-304

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell