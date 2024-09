POL-HRO: Zeugen gesucht: Auseinandersetzung in der Schweriner Altstadt

Schwerin (ots) -



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Aufklärung einer Auseinandersetzung, die sich am Sonntagnachmittag gegen 14:00 Uhr in der Schweriner Altstadt ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei Männer in der Helenenstraße zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll ein 34-jähriger Afghane einen anderen mit einer Flasche attackiert haben. Der 35-jähriger Mann mit tunesischer Staatsangehörigkeit sei dabei unverletzt geblieben.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Zeugen werden gebeten, sich über die Onlinewache oder telefonisch unter der Nummer 0385/5180-2224 zu melden.



