POL-HRO: Drei Verkehrsunfälle mit Verletzten in Schwerin

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei in Schwerin drei Verkehrsunfälle, bei denen Personen verletzt wurden. In einem Fall wird eine unbekannte Autofahrerin gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie war an einem Unfall beteiligt, bei dem eine 24-jährige Radfahrerin verletzt wurde. Sie brachte die Verletzte zwar ins Krankenhaus, doch wurden keine Personalien ausgetauscht.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, den 26.09.2024, gegen 11:15 Uhr in der Wismarschen Straße. Die unbekannte Autofahrerin war mit ihrem Pkw aus einer Hofausfahrt gefahren und kollidierte mit der Radfahrerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Beim Sturz zog sich die 24-Jährige Verletzungen zu.



Am Freitagvormittag kam es an der Einmündung Grevesmühlener Straße/Ecke Ziegeleiweg zu einem weiteren Unfall. Eine 65-jährige Autofahrerin stieß beim Abbiegen mit einem 37-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radfahrer erlitt Verletzungen und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.



Am Sonntagabend ereignete sich ein dritter Vorfall in der Rogahner Straße. Ein 15-jähriger Kradfahrer konnte eine Kollision mit einem 59-jährigen Fußgänger nicht mehr verhindern, als dieser plötzlich auf die Fahrbahn trat. Beide Beteiligten stürzten und erlitten Verletzungen, der Fußgänger wurde anschließend im Krankenhaus behandelt.



Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen übernommen. Alle bekannten Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



