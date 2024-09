POL-HRO: Dank Zeugenhinweis - 24-jähriger Reifenstecher in Teterower Stadtgebiet von Polizei gestellt

Güstrow/ Teterow (ots) -



Am frühen Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr erhielt die Polizei in Teterow Kenntnis über eine männliche Person, die im Teterower Stadtgebiet mehrere Autoreifen zerstechen soll. Kurz darauf konnte dank einer vorliegenden Personenbeschreibung ein 24-jähriger Deutscher in unmittelbarer Tatortnähe auf einem Parkplatz im Getrudensteig festgestellt und kontrolliert werden. Nach vorliegenden Erkenntnissen beschädigte der in Teterow wohnhafte Mann scheinbar wahllos 21 Reifen von insgesamt 15 geparkten Fahrzeugen. Dabei zog sich seine Route offenbar von der westlichen Ringstraße über die Warener Straße, Südliche Ringstraße, Schulstraße bis hin zur Von-Thünen-Straße entlang. Während der Personenkontrolle wurde weiterhin festgestellt, dass der 24-Jährige ein Springmesser mit sich führte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,92 Promille. Der entstandene Sachschaden wird auf über 2.000EUR geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Teterow ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den 24-Jährigen.



