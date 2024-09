POL-HST: 15-Jähriger in Zingst nach medizinischem Notfall verstorben

Zingst (ots) -



Die Polizei wurde am Samstag, dem 28. September 2024 gegen 01:30 Uhr zu einem Einsatz nach Zingst in die Schulstraße gerufen.



Dort gab es einen medizinischen Notfall bei einem 15-jährigen Deutschen. Der Jugendliche wurde noch vor Ort durch die Rettungskräfte versucht zu reanimieren. Gegen 2:50 Uhr konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden.



Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Stralsund wurde umgehend zum Einsatz gebracht. Durch diesen wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.



Erste Zeugenaussagen weisen auf einen möglichen Drogenkonsum hin. Die genauen Umstände sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch unklar.



Die Polizei weist an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass jede Einnahme von Substanzen gefährlich ist. Wir warnen daher vor dem Konsum von Betäubungsmitteln - egal welcher Art und egal in welchem Alter.



