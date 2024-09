POL-NB: Wohnungsbrand in Neustrelitz (LK Mecklenburgische Seenplatte)

Neustrelitz (ots) -



Am 30.09.2024,gegen 01:50 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem

Brand in einem Mehrfamilienhaus am Markt in Neustrelitz gerufen. Im

Dachgeschoss ist es im Bad der Wohnung einer 35-jährigen Deutschen

zum Brandausbruch gekommen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung

wurde alle Bewohner des Hauses evakuiert. Die Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Neustrelitz konnten den Brand schnell löschen

und somit ein weiteres Ausbreiten der Flammen verhindern. Erste

Ermittlungen ergaben, dass ein vergessenes Teelicht im Bad ursächlich

für den Brand war.

Personen wurden nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist aufgrund

der Schäden unbewohnbar. Eine angrenzende Wohnung wurde ebenfalls

stark beschädigt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro

geschätzt.



Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell