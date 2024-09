POL-HRO: Brand von mehreren Kabeltrommeln in Schwerin

Rostock (ots) -



Schwerin (Görries)

In den späten Abendstunden des 29.09.2024 wurde der Einsatzleitstelle

des Polizeipräsidiums Rostock via Notruf ein Brand auf dem Gelände

einer Schweriner Kabelbaufirma gemeldet.



Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten gegen 21:45 Uhr mehrere

Kabeltrommeln auf dem Firmengelände in Brand.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr der Landeshauptstadt

Schwerin konnte ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Lager-

und Werkshallen verhindert werden. Personen wurden durch den Brand

nicht verletzt.



Der Sachschaden wird derzeit auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat Ermittlungen wegen des

Verdachtes der Brandstiftung aufgenommen.



Niklas Mers

Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Björn Nebel

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell