POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der A 20

Am Sonntag den 29.09.2024 ereignete sich gegen 20:40 Uhr auf der BAB

20 Fahrtrichtung Lübeck auf Höhe Tessin ein Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten.



Ein 21-jähriger deutscher VW Fahrer fuhr aus bisher unbekannter

Ursache auf einen vorausfahrenden PKW auf. Beide Fahrzeuge kamen auf

der Fahrbahn zum Stillstand. Der 75-jährige deutsche Fahrer des

vorausfahrenden PKW Volkswagen wurde durch den Aufprall schwer und

der 21-jährige Fahrzeugführer leicht verletzt. Beide Fahrzeugführer

wurden mit den Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000

EUR.



Die Autobahn musste für ca. 2 Stunden in Richtung Lübeck voll

gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.





