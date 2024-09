POL-HRO: Brand eines Transporters mit leichten Gebäudeschäden auf Grund der Hitzeentwicklung

Güstrow (ots) -



Am heutigen Sonntag gegen 09:00 Uhr kam es im Bereich der Güstrower

Lagerstraße zu einem größeren gemeinsamen Einsatz zwischen

Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. Auf einer brachliegenden

Industriefläche kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand

an einem Baustellentransporter. Das Fahrzeug brannte in der Folge

vollständig aus. Durch das umgehende Einschreiten der 30 Kameraden

der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow konnte ein Übergreifen des Feuers

auf eine nahegelegene Lagerhalle verhindert werden. Durch die sehr

starke Hitzeentwicklung entstanden an der Außenfassade leichte

Gebäudeschäden. Sich am Brandort aufhaltende Personen bemerkten das

Geschehen glückerweise rechtzeitg und konnten sich in Sicherheit

bringen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die

Kriminalpolizei Güstrow hat Ermittlungen bzgl. des Verdachts der

Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können,

melden sich bitte im Polizeihauptrevier Güstrow unter Telefon

03843-2660 oder über die Onlinewache auf der Homepage der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere

Polizeidienststelle.



Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



