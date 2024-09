POL-NB: Verkehrsbehinderungen nach Unfall auf der B110 (Insel Usedom)

PR Heringsdorf (ots) -



Am 28.09.2024 gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der Insel Usedom ein Verkehrsunfall, welcher zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führte. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 83-jähriger Fahrzeugführer eines PKW BMW die B110 zwischen Zecheriner Brücke und Usedom Stadt. Kurz vor der Ortslage Usedom befuhr eine 83- jährige Fahrzeugführerin eine PKW Toyota einen Feldweg und fuhr anschließend auf die B110 in Richtung Zecheriner Brücke. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigen Fahrzeugführer des PKW BMW. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Beräumung der Unfallstelle kam es für ca. 1 Stunde zur Vollsperrung der B110. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



