POL-NB: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

Am 29.09.2024 gegen 15:00 Uhr kam es auf der L291 auf Rügen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 24-jährige deutsche Fahrzeugführer fuhr mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki von Sehlen kommend in Richtung Garz, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Motorradfahrer versuchte dem Tier auszuweichen, verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und durch den eingesetzten Rettungsdienst in das Klinikum nach Bergen verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 6000 Euro.



