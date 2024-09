POL-NB: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren PKW in Anklam (LK V-G)

Anklam (ots) -



Am 28.09.2024, 07:45 Uhr wurde dem Polizeihauptrevier Anklam die Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen in 17389 Anklam, Friedländer Landstraße / Stockholmer Straße mitgeteilt. Nach derzeitigen Ermittlungstand begaben sich bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 27.09.24, 19:30 Uhr - 28.09.24, 07:45 Uhr in den Bereich des dortigen Parkplatzes und beschädigten bei sieben Kraftfahrzeugen die jeweiligen Reifen. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.800 Euro. Die Polizei ruft Zeugen auf, die im genannten Tatzeitraum etwas Ungewöhnliches am Tatort oder im Nahbereich beobachtet haben, sich beim Polizeihauptrevier Anklam (03971/2510) oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



