POL-HRO: 23-Jähriger nach Raubstraftat gefasst

Schwerin (ots) -



Am Freitag, 27.09.2024, ereignete sich in Schwerin eine Raubstraftat

bei der vom Tatverdächtigen erheblicher Widerstand geleistet wurde.

Gegen 12:00 Uhr erhielt die Polizei die Information, dass mehrere

Sicherheitskräfte des Schlosspark-Centers einen Tatverdächtigen nach

einer Diebstahlshandlung festgestellt und dieser nun versuche

gewaltsam zu flüchten. Durch die eintreffenden Beamten konnte die

Situation befriedet und der Tatverdächtige gefesselt werden.

Gemäß einer Befragung vor Ort befindlicher Zeugen hatte der Mann

zuvor in einem Bekleidungsgeschäft die in einer Umkleidekabine

mitgenommenen Sachen so präpariert, dass beim Verlassen des Geschäfts

kein Alarm ausgelöst worden wäre.

Zunächst konnte ein Mitarbeiter der Sicherheit den Tatverdächtigen

festhalten wobei dieser mit einer mitgeführten Flasche auf den

Mitarbeiter einwirken wollte.

Dieser konnte jedoch den Angriff abwehren und den Tatverdächtigen zu

Boden bringen.

Zur Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der

23-jährige algerische und mehrfach polizeibekannte Tatverdächtige auf

die Dienststelle der Schweriner Polizei mitgenommen.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2

Promille.

Nach einer Vorführung vor dem Haftrichter ordnete dieser die U-Haft

an.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die weiteren Ermittlungen zum

räuberischen Diebstahl übernommen.



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell