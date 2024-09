POL-HRO: Abschluss Meldung Unfall auf der BAB 19 auf Höhe Bansower Forst

BAB 19/ Bansower Forst (ots) -



Am 27.07.2024 gegen 9:25 Uhr ereignete sich auf der BAB 19 zwischen

den Anschlussstellen Güstrow und Krakow am See in Fahrtrichtung

Berlin ein Unfall mit einem LKW. Dieser kam nach derzeitigen

Erkenntnissen aufgrund einer starken Windböe nach rechts von der

Fahrbahn ab. Der 49 Jahre alte polnische Fahrer blieb unverletzt und

konnte durch Gegenlenken verhindern, dass der LKW ganz umkippte.



Durch den Unfall wurde jedoch einer der beiden Kraftstofftanks

beschädigt. Das darin enthaltene LNG-Flüssiggas konnte unkontrolliert

entweichen. Durch die angeforderte Feuerwehr wurde Explosionsgefahr

ausgerufen und ein Sicherheitsradius von 300 um die Unfallstelle

eingerichtet. Beide Richtungsfahrbahnen wurden daher voll gesperrt.

Nachdem der beschädigte Tank kontrolliert geleert wurde, konnte

gegen 14:45 Uhr die Fahrbahn in Richtung Rostock wieder freigegeben

werden. Aufgrund einer über der Unfallstelle verlaufenden

Hochspannungsleitung und eines zweiten Kraftstofftanks gestaltete

sich die Bergung des LKW schwierig und war erst am frühen Abend

abgeschlossen. Die Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Berlin wurde

schließlich gegen 18:30 Uhr aufgehoben.



Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000,- EUR geschätzt.



