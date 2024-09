POL-ANK: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Karlshagen schwer verletzt

Karlshagen (ots) -



Heute (27.09.2024) gegen 11:20 Uhr kam es in der Strandstraße in Karlshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw.



Dabei befuhr der 87-jährige deutsche Fahrradfahrer den Radweg in der Strandstraße entgegen dem Rechtsfahrgebot. Als er die Ausfahrt zum Edeka Parkplatz passierte, übersah ihn die 82-jährige deutsche Fahrerin des Pkw Nissan und fuhr in Schrittgeschwindigkeit in den Fahrradfahrer hinein. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Er musste per Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald verbracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro. Das Fahrrad wurde an Angehörige übergeben. Die Strandstraße blieb zur Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste auch die L 264 zeitweise voll gesperrt werden, sodass es im Bereich des Unfalls für ca. 1 ½ Stunden zu Verkehrseinschränkungen kam.



