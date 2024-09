LWSPA M-V: Verstöße gegen die Marpol-Vorschriften auf Frachtschiff im Sassnitzer Hafen festgestellt - Sicherheitsleistungen von ca. 6.000 Euro

Sassnitz (ots) -



Am Donnerstag, den 26.09.2024, führten Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion (WSPI) Sassnitz Schiffskontrollen im Hafen Sassnitz durch. Dabei wurden bei einem Frachter mehrere nicht unerhebliche umweltrechtliche Verstöße gegen das internationale Marpol-Übereinkommen zur "Verhütung von Meeresverschmutzung durch Schiffe" festgestellt.

Bei dem Frachtschiff unter niederländischer Flagge wurden vorgeschriebene Tagebücher nicht ordnungsgemäß geführt. Unter anderem konnte der verantwortliche Schiffsoffizier die Sammlung von sieben Kubikmetern Sludge (Brennstoffrückstände aus dem Schiffsbetrieb) im Öltagebuch nicht nachweisen. Außerdem wurden Öltagebücher, Müll- und Ballastwassertagebücher nicht wie vorgeschrieben an Bord aufbewahrt.

Die Beamten der WSPI Sassnitz leiteten fünf Bußgeldverfahren ein. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrografie legte als Entscheidungsbehörde in Abstimmung mit den vor Ort tätigen Beamten mehrere Sicherheitsleistungen von insgesamt ca. 6.000 Euro gegen den Verantwortlichen des Frachters fest.



