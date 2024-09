POL-HRO: Gefahrgutunfall auf BAB 19: Verunfallter LKW sorgt für Vollsperrung auf beiden Richtungsfahrbahnen auf Höhe Bansower Forst

BAB 19/ Bansower Forst (ots) -



Gegen 09:25 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei von einem Verkehrsunfall auf der BAB 19 Kenntnis. Nach ersten Erkenntnissen kam ein 49 Jahre alter Pole mit seiner Sattelzugmaschine kurz hinter dem Parkplatz Bansower Forst in Fahrtrichtung Berlin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls tritt bei dem LKW jedoch Gas aus, sodass beide Richtungsfahrbahnen auf der BAB 19 aktuell voll gesperrt werden müssen. Zudem wird aufgrund einer möglichen Explosionsgefahr ein Sicherheitsradius eingerichtet. Die potentielle Dauer der Vollsperrung kann aktuell nicht abgesehen werden. Der Einsatz dauert gegenwärtig an.



Aufgrund der zu erwartenden Einschränkungen für den Fahrzeugverkehr empfiehlt die Polizei den Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren.



