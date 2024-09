POL-HRO: Polizeihubschrauber findet vermisste Person bei Ludwigslust

Ludwigslust (ots) -



Ein glückliches Ende nahm am gestrigen Abend die Suche nach einem Rentner aus Ludwigslust. Der unter einer starken Demenz leidende über 80-jährige Mann verließ am Donnerstag gegen 13:00 Uhr unbemerkt das Wohnhaus und lief über Stunden durch die Stadt. Nachdem die Verwandten erfolglos nach ihm gesucht haben, verständigten sie die Polizei. Die Beamten suchten mit mehreren Streifenwagen, einem Fährtenhund und schließlich dem Polizeihubschrauber nach dem Vermissten. Mittels Wärmebildkamera konnte der Vermisste gegen 20:00 Uhr an einem unbefestigten Weg an der A14 gefunden und durch einen Streifenwagen aufgenommen werden. Die besorgte Ehefrau war anschließend glücklich, ihren Ehemann wohlbehalten in die Arme schließen zu können.



