POL-HST: Unbekannte Tatverdächtige verschaffen sich Zugang zu schulinterner Lernplattform

Durch derzeit unbekannte Tatverdächtige wurden über den Account eines 27-jährigen Lehrers am Richard-Wossidlo-Gymnasium Ribnitz-Damgarten drei E-Mails über eine schulinterne Lernplattform verschickt.



Der Sachverhalt ereignete sich am 18. September 2024 und wurde am 20. September 2024 zur Strafanzeige gebracht.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Ausspähens von Daten (§202 (a)StGB).



Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine weiteren Angaben zum Sachverhalt gemacht werden.



