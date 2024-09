POL-HRO: Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab und kippt um

Boizenburg (ots) -



Gegen 16:45 Uhr ereignete sich am Donnerstagnachmittag des 26.09.2024

auf der Landesstraße 05 ein Alleinunfall eines Sattelzuges bei dem

ein geschätzter Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstand.



Der 55-jährige Fahrer des Sattelzuges befuhr die L 05 aus Richtung

Neuhaus kommend in Richtung der Bundesstraße 05. Auf Höhe der

Ortschaft Brahlsdorf geriet die Fahrzeugkombination aus noch

ungeklärter Ursache nach rechts in die Bankette und kippte in der

Folge auf die Seite und blieb auf einer Ackerfläche liegen.

Der 55-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt wurde jedoch

vorsorglich zur Durchführung weiterer Untersuchungen ins Krankenhaus

nach Hagenow gebracht.

Zur Durchführung der Bergungsmaßnahmen des nicht mehr fahrbereiten

Sattelzuges musste die L 05 zwischen 19:15 Uhr und 21:15 Uhr voll

gesperrt werden.

Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers konnten keine

Auffälligkeiten festgestellt werden.

Der mit Gülle beladene Anhänger wurde bei dem Unfall ebenfalls

beschädigt.

Die auf der Fahrbahn ausgelaufene Gülle konnte von eingesetzten

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beseitigt werden. Der noch im

Anhänger befindliche Großteil der Flüssigkeit wurde vor Ort auf einen

anderen Tankanhänger umgepumpt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208/888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Pressestelle

Polizeipräsidium Rostock

Telefon: 038208/888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell